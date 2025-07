La Roma è al lavoro per potenziare la squadra di Gian Piero Gasperini e per questo il ds Massara sta seguendo diversi profili in tutte i reparti. Per la fascia destra il preferito resta Wesley del Flamengo, con cui si sta cercando l'accordo. A centrocampo occhi su Rios del Palmeiras ma piace anche El Aynaoui del Lens, entrambi molto costosi. In attacco Ferguson del Brighton può essere una possibilità in prestito

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE