Nella giornata di martedì dovrebbe arrivare la risposta del Club Brugge all'offerta del Milan da 32 milioni più bonus (e una percentuale sulla futura rivendita) per Jashari. "La sua volontà è di venire da noi, riteniamo di aver presentato una grande offerta", ha dichiarato Tare in conferenza stampa. Per gli esterni di difesa resta c'è una trattativa per Doué dello Strasburgo e ci sono stati contatti per Brown del Gent

Nella giornata di martedì il Club Brugge dovrebbe rispondere all'offerta del Milan per Ardon Jashari . I rossoneri a metà della scorsa settimana hanno messo sul piatto 32 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita , con il centrocampista classe 2002 che piace molto sia ad Allegri che a Tare. Il Milan ha l'ok del giocatore e non vuole ritoccare l'offerta presentata. Tare ha parlato di Jashari proprio nella conferenza stampa di presentazione di Allegri: " La sua volontà è di venire da noi ma in questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club con cui è sotto contratto. Riteniamo di aver fatto una grande offerta , mi auguro che questa vicenda si chiuda con un lieto fine sia per noi che per il calciatore".

Trattativa per Doué, contatti per Brown

Il Milan ha bisogno anche di due terzini, visto che Theo Hernandez è andato all'Al-Hilal per 25 milioni ed Emerson Royal che lascerà i rossoneri. Il nome per la corsia di destra è quello di Guéla Doué dello Strasburgo: la richiesta del club francese è superiore ai 20 milioni, l'offerta del Milan è di 15 milioni e c'è una trattativa in corso. Per la corsia di sinistra ci sono stati contatti per Archie Brown del Gent, calciatore che piace anche a Torino e Bologna e che è uno dei primi della lista del Milan per quel ruolo.