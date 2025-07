Non solo Lang e Beukema, il Napoli è al lavoro per regalare un nuovo attaccante ad Antonio Conte. Sono continui i contatti con l'Udinese per Lorenzo Lucca, con gli azzurri che stanno spingendo per il classe 2000 arrivando a un massimo di 34 milioni. Resta da capire la risposta dei friulani, che chiedevano 40.