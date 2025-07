Per Antonio "Totò" Di Natale inizia una nuova avventura nel mondo del calcio. L'ex bomber, classe 1977, entra a far parte della dirigenza della Scafatese, storica squadra dell'Agro Nocerino Sarnese che milita in Serie D, assumendo il ruolo di club manager. L'ex attaccante dell'Udinese e della Nazionale italiana (42 presenze e 11 gol) torna nel mondo del calcio con un incarico dirigenziale. Dopo aver incantato i tifosi per anni, con 209 gol in Serie A (sesto miglior marcatore di sempre nella massima serie), il 47enne si prepara ora a una nuova sfida, ma questa volta da dietro le quinte.

La Scafatese è reduce da una stagione intensa conclusa al terzo posto, sfiorando la promozione in Serie C ma perdendo la finale playoff contro la Reggina. L'arrivo di un nome prestigioso come quello di Di Natale andrà a rafforzare la struttura societaria del club scafatese che punta al salto di categoria e al ritorno in serie C.