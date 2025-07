L'Inter pensa a Christopher Nkunku per l'attacco. I nerazzurri sono alla ricerca di un giocatore davanti con caratteristiche diverse rispetto a quelli già in rosa, dopo l'arrivo di Bonny e soprattutto se uscirà Taremi (per il quale ci sono Fulham e Fenerbahce)

L' Inter continua a lavorare in attacco. Dopo l'ufficialità di Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri stanno pensando a Christopher Nkunku del Chelsea . La dirigenza è alla ricerca di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelli in rosa e molto dipenderà dalle uscite che ci saranno in quel reparto, in particolare quella eventuale di Taremi (su cui ci sono Fulham e Fenerbahce ).

I numeri di Nkunku al Chelsea

Arrivato in Inghilterra nell'estate del 2023 dal Lipsia per 60 milioni di euro. Sono 18 le reti e 5 gli assist in 60 gare tra tutte le competizioni in due stagioni. Il francese si è spesso fermato per infortunio nel suo periodo al Chelsea: ben quattro volte, per un totale di 54 partite saltate.