Mercato Juve: rilancio nel segno delle certezze

Rilancio nel segno delle certezze. Una rivoluzione silenziosa nel mondo Juve. Se da un lato è cambiata l'area tecnica, dall'altro la scelta della società è quella di ripartire da ciò che comunque ha funzionato. E quindi, la conferma di Igor Tudor in cima a tutto. Poi, il resto. La grande novità, l'unica per ora, è Johnatan David, per cambiare i numeri di quello che è stato il settimo attacco nella scorsa stagione in Serie A. Si è scelto un attaccante come il canadese, che nelle ultime sei stagioni ha sempre centrato l'obiettivo doppia cifra. Attorno a lui, un mix di certezze. Almeno nelle intenzioni. La Juventus lavora per riportare in bianconero sia Coincecao dal Porto che Kolo Muani dal PSG. Nel frattempo, ci sarà il ritorno certo di Gleison Bremer, pronto ormai dopo la rottura del legamento crociato. È stato il grande assente dello scorso campionato.