Lo scorso anno i suoi gol sono stati decisivi per la storica vittoria della Bundes del Leverkusen di Xabi Alonso. Nigeriano, aveva vinto due campionati di fila in Norvegia e stava vincendo il terzo consecutivo col St. Gilloise in Belgio (perso all'ultimo secondo). È l'idea per l'attacco del Milan, a cui ha segnato un gol lo scorso anno in Champions

CALCIOMERCATO LIVE