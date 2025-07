Non basta l'ultima offerta degli azzurri da 30 milioni di euro più 2 di bonus per Beukema: il Bologna rilancia per il difensore olandese chiedendo 31 fissi più 3 di bonus. Trattativa a oltranza tra i club. Per la porta, il club ha avviato i contatti negli ultimi giorni per Atubolu del Friburgo

