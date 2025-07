Napoli, possibile investimento per Lookman

La possibile - imminente - cessione di Victor Osimhen al Galatasaray sblocca il mercato in entrata del Napoli. Gli azzurri chiuderanno per un attaccante e un esterno offensivo. Qualora arrivasse Lorenzo Lucca, l'investimento sulla fascia potrebbe essere fatto per Ademola Lookman. In alternativa, il club di De Laurentiis andrebbe sulla coppia Darwin Nunez-Dan Ndoye

