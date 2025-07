Roma-Wesley, si valuta offerta da oltre 25 milioni

La Roma vuole accelerare sul mercato per regalare a Gasperini almeno un paio di colpi prima del raduno della squadra. Wesley del Flamengo è il preferito per il ruolo di esterno destro e si ragiona per alzare la proposta, oltre i 25 milioni di euro, al Flamengo. Serve però l'ok della famiglia Friedkin. Per il ruolo di attaccante in pole Ferguson del Brighton che però deve ancora scegliere la Roma fra altre offerte

Stringe i tempi la Roma sul mercato a caccia dei primi rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini. La priorità è sempre il ruolo di esterno destro e il nome è quello che Gasp insegue fin dai tempi dell'Atalanta: Wesley del Flamengo per il quale la dirigenza giallorossa sta valutando se alzare l'offerta sopra i 25 milioni. Una decisione che deve passare però dalla famiglia Friedkin che nei giorni scorsi aveva anche valutato di fare l'operazione per conto dell'Everton per poi girare il giocatore alla Roma. Altro tassello richiesto dall'allenatore giallorosso è quello di un attaccante come alternativa a Dovbyk. In questo caso prende corpo la candidatura di Evan Ferguson del Brighton che però ha molte richieste e deve ancora decidere se quella della Roma è la migliore per il proprio futuro