Dopo settimane di trattative, la Roma ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto di Mile Svilar. Il portiere serbo firmerà un rinnovo di cinque anni e si prepara quindi a vestire la maglia giallorossa fino al 2030. Per il classe 1999 pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione, in cui non saranno presenti clausole rescissorie.