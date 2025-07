Atalanta, tre nomi in ballo per il dopo Retegui

Con Retegui ormai indirizzato verso l'Arabia l'Atalanta prova ad individuare il profilo di un sostituto da regalare a Ivan Juric. Il primo nome sul taccuino è quello di Lucca dell'Udinese per il quale però è da tempo al lavoro il Napoli che resta in vantaggio. Altro nome che piace è quello di Ferguson del Brighton per il quale però c'è la Roma in corsa. Il terzo della lista è il georgiano Mikataudze del Lione

Atalanta al lavoro sul mercato per individuare il sostituto di Mateo Retegui. L'attaccante della Nazionale è ormai ad un passo dal trasferimento in Arabia per una cifra monstre di 68 milioni di euro. Sul taccuino dei nerazzurri sono tre i nomi in evidenza. Il primo è quello di Lorenzo Lucca dell'Udinese sul quale da tempo c'è il Napoli. La valutazione dei friuliani è vicina ai 40 milioni di euro ma il vantaggio acquisito dai partenopei impone all'Atalanta di accelerare se vuole portare a termine l'operazione. Anche una delle alternative di Lucca è contesa da un altro club italiano. Si tratta di Evan Ferguson del Brighton. La Roma sta lavorando infatti da giorni per prenderlo in prestito ed è quasi convinta di avere l'ok del giocatore che però ha anche altre offerte sul piatto. L'Atalanta avrebbe però l'opzione e il vantaggio di poter acquistare in maniera definitiva il giocatore. Il terzo nome è quello del georgiano del Lione Georges Mikataudze che ha una valutazione fra i 20 e i 25 milioni di euro. I francesi però sono stati appena riammessi in Ligue 1 dopo la retrocessione per debiti delle scorse settimane e potrebbero alzare la posta per dare il via libera alla cessione del giocatore