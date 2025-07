Theo Hernandez, a Parigi le visite per l'Al-Hilal

Theo Hernandez ha svolto le visite mediche di rito a Parigi per l'Al-Hilal. Il prossimo step prevede la firma del contratto, che lo legherà alla squadra di Simone Inzaghi per i prossimi tre anni. Mancano solo pochi dettagli prima dell’ufficialità del trasferimento del terzino francese dal Milan all’Arabia.

Manca soltanto l'ufficialità per il passaggio di Theo Hernandez dal Milan all'Al-Hilal. Il club saudita, guidato in panchina da Simone Inzaghi, ha fatto svolgere le visite mediche all'ex rossonero a Parigi. Adesso vanno espletate le ultime formalità prima di ratificare il trasferimento. Theo Hernandez firmerà un contratto per i prossimi tre anni col club saudita