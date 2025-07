Il Real Betis è molto attivo nelle ultime ore per quanto riguarda il mercato. Il club spagnolo è stato infatti a Milano dove ha incontrato il Milan per il cartellino di Emerson Royal e l'Inter per quello di Asllani, per cui si cerca l'accordo con il club

Giornata di incontri a Milano per il Real Betis , che sta trattando con Milan e Inter per i cartellini di Emerson Royal e Asllani . Per quanto riguarda il centrocampista albanese, l'obiettivo della squadra spagnola è quello di trovare un accordo con il club nerazzurro che vuole venderlo a titolo definitivo. Poi gli spagnoli dovrebbero andare a convincere il giocatore.

Betis su Emerson e Asllani

Il Betis vuole potenziare la squadra e guarda all'Italia per farlo, più precisamente a Milano. Per la fascia destra piace Emerson Royal, in uscita dal Milan. Per il brasiliano sarebbe un ritorno visto che ha già giocato con la maglia biancoverde tra il 2019 e il 2021. A centrocampo, invece, il club spagnolo segue Asllani, che nella passata stagione ha trovato poco spazio con la maglia dell'Inter, appena 982 minuti in Serie A.