I bianconeri hanno presentato un'offerta formale da 22 milioni di euro per comprare a titolo definitivo l'esterno, ma il club portoghese ha rifiutato scendendo massimo a 25 per chiudere. Il giocatore non è stato convocato per l'inizio della preparazione estiva del Porto, che vuole sfruttare i giorni in più concessigli per il Mondiale per Club per chiudere l'operazione con la Juve prima del ritiro

