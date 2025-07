Il Napoli continua a spingere per Lorenzo Lucca: nuovi contatti positivi con l'Udinese e l'agente del giocatore. L'obiettivo è quello di anticipare la concorrenza dell'Atalanta, alla ricerca di un sostituto di Retegui

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante e ha deciso di puntare su Lorenzo Lucca. Per questo il club di De Laurentiis in giornata ha avuto nuovi contatti con l'Udinese e l'agente del giocatore. L'obiettivo è quello di anticipare l'Atalanta, che sta pensando all'attaccante italiano per sostituire Retegui.