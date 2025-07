I bianconeri hanno messo gli occhi sul centrocampista del Wolverhampton. Il brasiliano è un obiettivo ma è legato a un'eventuale uscita in mezzo al campo, come potrebbe essre quella di Douglas Luiz. Intanto, il Werder Brema è tornato su Mbangula

La Juventus pensa anche a rinforzare il centrocampo a disposizione di Igor Tudor per la prossima stagione. I bianconeri hanno messo gli occhi su André del Wolverhampton . Il brasiliano è un obiettivo della Juve, però è legato a un'uscita prima in mezzo al campo, che potrebbe essere quella di Douglas Luiz.

Centrocampista brasiliano classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Fluminense. Nell'estate 2024, il trasferimento in Premier League al Wolverhampton per 22 milioni di euro con il quale ha collezionato 36 presenze tra campionato e FA Cup.

Il Werder Brema su Mbangula

Fronte uscite, il Werder Brema è tornato su Samuel Mbangula. I bianconeri, dopo non esser riusciti a cedere l'esterno belga in Premier League al Nottingham Forest, continuano a considerare il giocatore in uscita.