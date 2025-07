Il club bianconero ha scelto François Modesto. Il dirigente francese, ex Monza, avrà un ruolo nell'area tecnica, mentre il direttore generale Comolli rimarrà comunque il riferimento principale per la società

François Modesto è il profilo scelto dalla Juventus per il ruolo di direttore tecnico. Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferma, il dirigente francese entrerà nell'area tecnica del club bianconero, mentre Damien Comolli - direttore generale - rimarrà comunque il riferimento principale per la società. Nel suo curriculum le esperienze con Olympiacos e Nottingham Forest, ma Modesto aveva già ricoperto il ruolo di direttore tecnico in Serie A a Monza.