Il Napoli è sempre più vicino a chiudere per l'arrivo in azzurro di Lorenzo Lucca. Il club sta portando avanti in queste ore i contatti con l'Udinese per bloccarlo definitivamente, evitando così il possibile inserimento dell'Atalanta. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus, con la società di De Laurentiis che ha già trovato un accordo per il contratto dell'attaccante dell'Udinese.