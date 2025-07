Gli azzurri hanno trovato l'accordo con l'entourage dell'esterno svizzero per quanto riguarda l'ingaggio. Ora il club di De Laurentiis spingerà con il Bologna per trovare l'intesa sul cartellino. I rossoblù chiedono circa 40 milioni di euro

Non solo Noa Lang: il Napoli continua a portare avanti la pista Dan Ndoye. Il club ha trovato l'accordo con l'entourage del giocatore sull'ingaggio. Ora gli azzurri lavoreranno per spingere con il Bologna per trovare l'intesa totale sul cartellino. I rossoblù hanno abbassato le richieste da 45 a 40 milioni di euro.