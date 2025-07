Il Galatasaray non molla Victor Osimhen. I rappresentanti del club turco sono ancora in Italia, a Milano, per parlare con il Napoli e cercare di sbloccare l'affare legato all’attaccante nigeriano. Ieri una frenata per la mancanza delle garanzie bancarie richieste dalla società campana, ma ora sarebbe pronta una lettera per soddisfare le istanze del Napoli e provare a dare una svolta alla trattativa

