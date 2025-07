"Si è conclusa un'epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa. Quello che ho vissuto mi dà ancora più gioia. Ricordare tutto quello che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona. Il Real Madrid mi ha dato tutto nel calcio, e per questo gli sarò grato per tutta la vita. Sarò sempre un tifoso del Real Madrid". Così Luka Modric si congeda dal suo club, prima di cominciare l'avventura col Milan. Il centrocampista croato, destinato ai rossoneri, ha giocato l'ultima partita con la maglia dei blancos negli Usa, nella semifinale del Mondiale per club persa col Psg. E sui canali social del Real ha salutato tutti. "È difficile scegliere un momento tra i tanti preziosi che ho vissuto qui, ma sottolineo sempre e voglio ricordare La Décima - ha aggiunto, riferendosi alla Champions vinta con Ancelotti allenatore - perché è lì che possiamo dire che tutto è iniziato. Ha dato inizio al dominio degli ultimi 12 o 13 anni, che è stato incredibile, vincendo sei titoli di Champions League in 10 anni".