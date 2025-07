Il croato sarà a Milano lunedì prossimo per iniziare la sua nuova avventura al Milan. Prima però Modric ha voluto salutare sui suoi social il Real Madrid, la sua casa per 13 anni

Il saluto al Real Madrid sui social

Prima di abbracciare il Milan, Modric ha voluto salutare con un post sui social il Real Madrid: "La mia casa per 13 anni - ha scritto -. La mia casa per sempre. Questo non è un addio, è un arrivederci". Modric lascia i Blancos dopo quasi 600 partite, 6 Champions League vinte e 4 titoli della Liga oltre al Pallone d'Oro vinto nel 2018.