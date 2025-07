Modric e gli altri Palloni d'Oro comprati dal Milan

Qualche tempo dopo è il momento dell'altro grande protagonista di quel Mondiale del 2002. Un colpo 'alla Milan', alla Milan di Berlusconi e Galliani, non c'è che dire. Non solo una volta, ma ben due volte Pallone d'Oro. Storico ex dell'Inter (i tifosi nerazzurri distribuirono fischietti a tutto lo stadio nel primo derby da 'nemico'): arriva al Milan via Real Madrid, la squadra per cui aveva deciso di abbandonare l'Inter. È il gennaio del 2007 e quel Milan sta volando verso la sua settima Champions League ma, per via delle vecchie regole Uefa, chi ha già giocato i gironi con una maglia (il Real, nel suo caso) non può proseguire la competizione con un'altra. Ronaldo, a suo modo, è comunque decisivo. Si sobbarca la squadra nella rimonta al quarto posto in campionato (ottenuta) e si gode dalla tribuna la vittoria di Atene contro il Liverpool.