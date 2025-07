Moise Kean ha deciso di rifiutare le offerte dall'Arabia Saudita. L'attaccante italiano non ha preso in considerazione Al Qadsiah e Al Hilal e ora il club viola, a 48 ore dal termine della clausola rescissoria, comincia a lavorare sul rinnovo

Se Retegui ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Qadsiah, Moise Kean, invece, ha deciso di dire no all'Arabia Saudita. L'attaccante italiano insieme al suo agente, Alessandro Lucci, hanno valutato la scelta migliore per la carriera del classe 2000, non prendendo in considerazione Al Qadsiah e Al Hilal. Il giocatore vuole restare in Europa e competere ancora ai massimi livelli.