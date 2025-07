Ferguson ha scelto la Roma: si tratta col Brighton

La Roma si avvicina a Evan Ferguson . L'attaccante irlandese ha infatti scelto i giallorossi. L'ultimo nodo da risolvere è la cifra del diritto di riscatto: il Brighton ha chiesto 45 milioni di euro , mentre la Roma (forte del sì del giocatore) vorrebbe chiudere a una cifra inferiore. Nel corso della passata stagione, Ferguson ha giocato fino a gennaio con il Brighton con cui ha disputato 15 partite tra campionato e coppa e un gol realizzato. Da febbraio fino a giugno, invece, il classe 2004 ha giocato in prestito al West Ham con cui ha collezionato 8 presenze in campionato.

Contatti sempre aperti per O'Riley

Per quel che riguarda il centrocampo, la Roma tratta con il Brighton anche per Matt O'Riley. I giallorossi non considerano il danese un'alternativa a Richar Rios del Palmeiras o a El Aynaoui del Lens, ma un giocatore con caratteristiche più offensive che potrebbe arrivare qualcosa partisse un giocatore in posizione più avanzata. C'è la possibilità che la società inglese possa aprire al prestito con obbligo (condizionato).