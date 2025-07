Juventus e Porto non sono mai state così vicine all'intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Francisco Conceiçao. Contatti continui tra le parti, con la conclusione definitiva che dovrebbe arrivare nella giornata di martedì: i bianconeri offriranno 25 milioni di euro più bonus

La Juventus si è avvicinata molto ad avere a titolo definitivo Francisco Conceiçao. Contatti continui con il Porto per trovare un'intesa che non è mai stata così vicina e che nella giornata di martedì dovrebbero portare a una conclusione definitiva: i bianconeri offriranno 25 milioni di euro più bonus. L'esterno offensivo classe 2002 diventerebbe bianconero al 100% dopo essere stato in prestito dal club portoghese nella scorsa stagione.