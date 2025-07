Roma, si lavora per El Aynoui, Rios e Wesley

La Roma si muove sul mercato tra centrocampo e fascia destra. I giallorossi stanno preparando l'offerta al Lens per El Aynaoui da 22 milioni più bonus. In parallelo prosegue anche la trattativa con il Palmeiras per Rios, ma i costi del cartellino restano alti e l'affare è complicato. Per Wesley, invece, il Flamengo ha detto no alla prima offerta ufficiale da 20 milioni più bonus. La richiesta è di 25 milioni più bonus

Uno degli obiettivi della Roma per questa sessione di calciomercato è quello di potenziare il centrocampo. In giornata ci sono stati nuovi contatti verbali per El Aynoui del Lens, per cui i giallorossi stanno preparando un'offerta da 22 più bonus che potrebbe essere quella decisiva. Nel frattempo prosegue anche la trattativa con il Palmeiras per Rios, ma la trattativa resta difficile sia per i costi del cartellino che per le parti coinvolte. Il club giallorosso ha offerto 25 milioni mentre le richieste sono di 30.