Juve-Conceicao, si attende la risposta del Porto

La Juventus ha fatto un'offerta ufficiale al Porto per Francisco Conceicao. I due club sono molto vicini e stanno discutendo gli ultimi punti. Ora i bianconeri aspettano la risposta per chiudere l'operazione

Dopo l'ottima stagione passata in prestito a Torino, la Juventus ha deciso di puntare ancora su Francisco Conceicao. Il club bianconero in giornata ha presentato una nuova offerta al Porto per il cartellino dell'attaccante portoghese. Le due parti sono molto vicine e stanno discutendo gli ultimi punti: la Juventus aspetta la risposta del club portoghese per chiudere.