La priorità per l'attacco dei nerazzurri è il nigeriano. C'è già una base d'intesa con il giocatore e ora si lavorerà per trovare quella dell'Atalanta. Primi contatti informali tra i club, con l'Inter disposta a offrire 40 milioni di euro per l'attaccante, con la società bergamasca che lo valuta 50 al momento

