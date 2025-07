I bianconeri, visti gli interessi di Inter e Atletico Madrid per Nico Gonzalez, spingono per Sancho. Contatti positivi con l'agente dell'esterno. Tra i club c'è la volontà di trovare l'accordo attorno ai 15 milioni. Nella giornata di mercoledì 16 luglio, contatti esplorativi anche per Rashford come possibile soluzione per l'attacco.

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE