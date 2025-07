Si avvicina il ritorno di Tommaso Pobega al Bologna dopo l'ultima stagione trascorsa in rossoblù. Il club è in trattativa avanzata con il Milan per il trasferimento del centrocampista a titolo definitivo. Da entrambe le parti filtra ottimismo e si può provare a chiudere nei prossimi giorni

