Da Rios e El Aynaoui fino a Ferguson e Wesley: la Roma resta molto attiva sul mercato in entrata. I giallorossi hanno fatto una nuova offerta per il centrocampista colombiano del Palmeiras e in parallelo lavorano per El Aynaoui del Lens. Per Ferguson si lavora sulla formula, mentre Wesley resta un'operazione difficile

