Non solo l'ufficialità di Lang e le prossime di Lucca e Beukema: il Napoli spinge per chiudere anche per Ndoye. Gli azzurri insisteranno con il Bologna aggiungendo anche Zanoli come contropartita, per un'operazione totale da 32 milioni di euro più il giocatore. Si continua a trattare con il Torino per Ngonge, che potrebbe facilitare l'arrivo di Milinkovic-Savic