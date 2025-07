Il Parma guarda in Bundesliga e mette gli occhi su Giovanni Reyna. Gli emiliani hanno contattato il giocatore del Borussia Dortmund che ha fato la disponibilità a trattare. Per lui pronto un contratto di 3 anni più opzione e una clausola rescissoria prevista da 25 milioni di euro. Trattativa avanzata con il club tedesco per 6 milioni più bonus. Vanno limati gli accordi con entrambi le parti ma ci sono i presupposti per un colpo americano del presidente americano Krause. Nell'ultima stagione, lo statunitense ha messo a referto 2 gol e 1 assist in 26 partite.