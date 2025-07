I giallorossi a sorpresa hanno presentato un'offerta più alta rispetto a quella del Real Betis per Ghilardi, intorno ai 10 milioni. Accordo verbale per El Aynaoui per 25 milioni più bonus. Nella giornata di venerdì è prevista la formalizzazione dell'operazione con lo scambio dei documenti. La Roma è rimasta infastidita dai continui rialzi del Palmeiras per Rios. Per quanto riguarda Ferguson, invece, si cerca l'intesa sul riscatto con il Brighton. Nuovo rilancio di 25 milioni per Wesley

