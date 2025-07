Inter-Lookman, l'Atalanta ha chiesto Pio Esposito

L'Inter vuole Ademola Lookman e l'Atalanta ha risposto chiedendo ai nerazzurri il cartellino di Pio Esposito. No secco da parte dell'Inter, che ritiene l'attaccante italiano classe 2005 come incedibile

L'obiettivo numero uno dell'Inter per l'attacco e Ademola Lookman. L'Inter ha fatto un'offerta all'Atalanta da 40 milioni di euro e il club di Percassi ha risposto in maniera molto particolare: chiedendo il cartellino di Pio Esposito. L'Inter ha subito rifiutato, definendo il giovane attaccante non cedibile.