I primi giocatori dell'Inter si sono ritrovati ad Appiano Gentile, in vista del vero e proprio raduno previsto per sabato 26 giugno. Tra questi c'è anche Calhanoglu, nei giorni scorsi al centro di voci di mercato: "Sono contento di essere qui e di iniziare una nuova stagione con l'Inter, resto qui. Tutto chiarito con Lautaro, siamo professionisti. Rinnovare? Vedremo..."

"Resto all’Inter e sono contento di restare qui". Parola di Hakan Calhanoglu, che mette fine al tormentone di mercato al suo arrivo ad Appiano Gentile: "Sono un giocatore dell’Inter e voglio continuare a esserlo – prosegue -. Non sono state vacanze facili, sono girate tante voci. Ma ho preferito non dire niente in queste settimane perché aspettavo di parlare al mio rientro e volevo che i tifosi sentissero la verità dalla mia voce. Sono rimasto sempre in contatto con la società, ho fatto tutta la preparazione in vacanza e torno nelle migliori condizioni possibili".