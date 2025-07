Inter, Nico Gonzalez resta l'alternativa a Lookman

L'Inter cerca rinforzi in attacco e vuole Ademola Lookman dell'Atalanta. L'alternativa al nigeriano resta Nico Gonzalez della Juventus per un'operazione da circa 20 milioni di euro più bonus. In giornata ci sono stati contatti paralleli tra i nerazzurri e l'entourage dell'argentino

INTER, AUSILIO: "VOGLIAMO LOOKMAN"