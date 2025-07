Nonostante l'arrivo di Jonathan David e le trattative per Sancho e Rashford, la Juventus vuole confermare anche Kolo Muani. L'attaccante, la scorsa stagione in prestito secco dal Psg, ha convinto i bianconeri che stanno cercando di tenerlo anche per il prossimo anno. Proseguono i contatti per trovare un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto

