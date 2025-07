Il club veneto sta cercando di potenziare la squadra a disposizione di Zanetti. Per questo i gialloblù potrebbero accelerare e chiudere per lo svincolato Yellu Santiago a centrocampo e sono in trattativa avanzata con la Salernitana per Bradaric

Il Verona sta lavorando per rinforzare il centrocampo e sta pensando a Yellu Santiago, centrocampista classe 2004 svincolato dopo la fine della sua esperienza al Getafe. Il giocatore arriverabbe quindi a parametro zero e i gialloblù potrebbero accelerare a breve per chiudere l'operazione. Sulle sue tracce c'erano anche Torino e Parma, così come l'Alaves in Spagna.