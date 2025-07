Dalla Spagna: Barcellona vicino a Rashford

Il Barcellona è alla ricerca di rinforzi per l'attacco e, dopo i no di Nico Williams e Luis Diaz, ha deciso di puntare su Marcus Rashford. Secondo quanto riportato in Spagna dal Mundo Deportivo il club blaugrana ha trovato l'accordo con il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto e il giocatore raggiungerà presto la squadra di Flick in ritiro

