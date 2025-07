L'obiettivo numero uno dell'Inter per l'attacco resta Lookman, come confermato anche dal ds nerazzurro Ausilio. L'offerta presentata è di 40 milioni, mentre l'Atalanta ne chiede 50 e non giudica congrua la formula. Per quanto riguarda le cifre proposte al giocatore, invece, ci si aggira sulla base di un contratto di 4 milioni di euro all'anno

LE PAROLE DI AUSILIO