Torino, idea Andrea Colpani per la trequarti

Il Torino sta cercando rinforzi per la trequarti e sta pensando seriamente ad Andrea Colpani, tornato al Monza dopo il termine dell'esperienza in prestito alla Fiorentina. Il club granata sta seguendo anche Oristanio del Venezia, ma la trattativa è in stand by perchè le richieste del club veneto sono troppo alte

Dopo che la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, Andrea Colpani è tornato al Monza ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Il Torino , infatti, sta pensando seriamente al classe 1999 per potenziare l'attacco. È in fase di stallo, invece, la trattativa con il Venezia per Oristanio visto che il club veneto valuta il giocatore 8 milioni di euro e c'è quindi distanza tra le due parti.

Le altre trattative del Torino

Ma Colpani non è l'unico obiettivo del Torino. Come confermato da A Bola, per la porta è stato bloccato Franco Israel dello Sporting per 4 milioni di euro. Il suo arrivo è legato all'uscita di Vanja Milinkovic-Savic, cercato con forza dal Napoli. Nelle prossime ore sono attese anche novità per la trattativa con il club azzurro per Ngonge.