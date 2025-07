La Roma ha formulato un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus per Wesley del Flamengo avvicinandosi alle richieste del club brasiliano. Il giocatore gradisce la destinazione e si sta lavorando per cercare di trovare l'intesa definitiva. Nelle prossime ore si attende una risposta dal Flamengo che vuole prima trovare un sostituto

Si entra nella fase decisiva della trattativa per Wesley: nelle scorse ore la Roma ha presentato una seconda offerta al Flamengo da 25 milioni di euro più 5 di bonus, avvicinandosi così alle iniziali richieste del club brasiliano che aveva rifiutato la prima proposta giallorossa. Il giocatore gradisce la destinazione e spinge per il trasferimento. Adesso si attende una risposta da parte del Flamengo per riuscire a trovare l'intesa definitiva e chiudere la trattativa. Il club, prima di dare l'ok definitivo, vuole trovare il sostituto di Wesley.