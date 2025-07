Juventus, ufficiale l'acquisto di Conceiçao

Dopo una lunga trattativa, Francisco Conceiçao torna a essere un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante portoghese per 30,4 milioni di euro più 1,6 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026

La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Francisco Conceiçao dal Porto. Trasferimento a titolo definitivo per l'attaccante portoghese, acquistato per 30,4 milioni di euro più 1,6 di bonus. Il club bianconero ha deciso di versare una cifra superiore a quella della clausola rescissoria, proprio per poter rinegoziare i termini e poter pagare il giocatore in quattro rate. Il classe 2002 ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2030. Sul profilo X della Juventus Conceiçao ha detto: "Ciao bianconeri, sono felicissimo di restare qui. Non vedo l'ora di cominciare la prossima stagione".