Milan, Estupinan in chiusura: scambio di documenti

È in chiusura la trattativa tra Milan e Brighton per il cartellino di Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoriano si prepara a diventare un nuovo giocatore rossonero: scambio di documenti in corso e poi nelle prossime 24/48 ore sono attese le visite mediche e la firma sul contratto

