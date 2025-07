I bianconeri hanno chiuso la doppia operazione con il Porto di Joao Mario e Alberto Costa, con il primo che arriverà in Italia nella serata di mercoledì 23 luglio per 12 milioni. Percorso inverso per Costa, che lascerà Torino per 16 milioni di euro

La Juventus ha trovato l'accordo con il Porto per la chiusura della doppia operazione di due terzini. In bianconero arriva Joao Mario, atteso in Italia nella serata di mercoledì 23 luglio, per 16 milioni di euro. Percorso inverso, invece, per Alberto Costa, che lascerà Torino per 12 milioni.