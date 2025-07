È attesa tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 la chiusura della trattativa che porterebbe al Napoli Milinkovic-Savic per 22.5 milioni di euro. Azzurri che lavorano a una doppia operazione con il Torino: Ngonge è sempre più vicino ai granata. Operazione in prestito per 1 milione, resta da decidere se secco o con l'aggiunta del diritto di riscatto

Vanja Milinkovic-Savic è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. È attesa tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 la definizione della trattativa per il portiere granata per 22.5 milioni di euro. Il serbo è sempre stato l'obiettivo numero uno di Conte, con i primi dialoghi tra i club che sono partiti da marzo. Gli azzurri pagheranno più dei 19 milioni della clausola prevista per Milinkovic-Savic, in modo da poter dilazionare in più anni il costo del giocatore. La spesa prevede 21.5 milioni, che comprendono il contributo solidarietà, più 1 milione aggiuntivo per spalmare i pagamenti su più anni.