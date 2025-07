Il Napoli accelera per Miretti: la situazione

Un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. I campioni d’Italia infatti stanno accelerando su Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 di proprietà della Juventus e la scorsa stagione in prestito al Genoa (26 gare e 3 gol). Si lavora a un’operazione a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto (per una cifra ch oscilla fra 10 e 15 milioni di euro. Napoli che offrirebbe al giocatore un contratto di 4 anni a circa 1,5 milioni a stagione.